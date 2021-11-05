Kaymakam Tunç, öğrencilerle bir araya geldi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Gençlik Buluşmaları kapsamında Cizre Meslek Yüksekokulu ve Cizre Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Kaymakam Tunç, Cizre Meslek Yüksekokulu ve Cizre Merkez Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Gençlerin hedefleri üzerine planlı, programlı ve düzenli çalışmaları gerektiğini kaydeden Tunç, devletin tüm imkanları ile gençlerin yanında olduğunu söyledi.

Öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyen Tunç, onları gerçekleştirilecek olan ağaçlandırma faaliyetlerine davet etti.

Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Tunç, gençleri Kızılay gönüllü çalışmalarına da davet etti.

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