Kaymakam Tortop'tan sağlık kuruluşlarında denetim
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Kaymakam Tortop'tan sağlık kuruluşlarında denetim

Kaymakam Tortop'tan sağlık kuruluşlarında denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.

Kaymakam Tortop, Hisar Mahallesi'nde bulunan 2-Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde denetim gerçekleştirdi. Habersiz bir şekilde yapılan denetimde Kaymakam Tortop, aile hekimliği hakkında merkezde görevli doktorlardan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilerden bilgi alarak, vatandaşlarla görüştü. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Tortop'tan sağlık kuruluşlarında denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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