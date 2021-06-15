Kaymakam Tortop, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluşunu kutladı
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Kaymakam Tortop, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluşunu kutladı

Kaymakam Tortop, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluşunu kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Jandarma Teşkilatı'nın 182'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Sandıklı Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Jandarma Teşkilatı'nın 182'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Sandıklı Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Jandarmanın kuruluş gününü tebrik eden Kaymakam Tortop, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alptuğ Ayhan'a çiçek takdim etti. Jandarma'nın günlük yaşamın her alanında gece gündüz fedakarca hizmet verdiğini belirten Kaymakam Tortop, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan, suç ve suçlularla mücadelede dünya çapında örnek olan jandarma teşkilatımız, görevini fedakarca yerine getirmesiyle halkımızın güvenlik kuvvetlerimize olan güvenini artırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 182'nci yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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