Kaymakam Tortop'dan Yörükler-Türkmenler Derneği'ne Ziyaret

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Yörükler-Türkmenler Derneği tarafından ilçe merkezinde bir binanın çatı katına kurulan otağı ziyaret etti.

Ece mahallesindeki otağda incelemede bulunan Tortop, dernek başkanı Ali Eren'den bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Tortop, "Otağımız fevkalade güzel, çok beğendim. Yörükler-Türkmenler Derneği'nin güzel çalışmalara imza atmasını bekliyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı Eren de Kaymakam Tortop'a günün anısına poşu hediye etti.

Kaynak: AA