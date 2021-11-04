Kaymakam Topaloğlu'ndan sel felaketinin meydana geldiği köylerde inceleme - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Topaloğlu'ndan sel felaketinin meydana geldiği köylerde inceleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Topaloğlu'ndan sel felaketinin meydana geldiği köylerde inceleme

Küre Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, sel felaketinin meydana geldiği köylerde incelemelerde bulundu.

KÜRE, KASTAMONU (İHA) - Küre Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, sel felaketinin meydana geldiği köylerde incelemelerde bulundu.

Küre Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, sel felaketinin meydana geldiği Ahmetbeşe, Alacık ve Kayadibi köylerini ziyaret etti. Kaymakam Topaloğlu, köylerdeki iyileştirme çalışmaları yerinde inceledi. İlçe Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu'na Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Okan Gündüz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği encümenleri eşlik etti.

Köylerde yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Topaloğlu ve beraberindeki heyet, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. - KASTAMONU

Kaymakam Topaloğlu'ndan sel felaketinin meydana geldiği köylerde inceleme

Kaymakam Topaloğlu'ndan sel felaketinin meydana geldiği köylerde inceleme

Kaymakam Topaloğlu'ndan sel felaketinin meydana geldiği köylerde inceleme

Kaymakam Topaloğlu'ndan sel felaketinin meydana geldiği köylerde inceleme

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title