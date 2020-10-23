Nusaybin Kaymakamı Temizkan'dan Arin Güler'e destek ziyareti

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, hastalığı henüz teşhis edilemeyen 4 yaşındaki Arin Güler'i hastanede ziyaret etti, destek mesajı verdi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, hastalığı henüz teşhis edilemeyen 4 yaşındaki Arin Güler'i hastanede ziyaret etti, destek mesajı verdi.

Nusaybin Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde yatan minik Arin ile annesini ziyaret eden Temizkan, geçmiş olsun dileğinde bulundu, oyuncak hediye etti.

Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Ay ve anne Yadigar Güler ile görüşerek, Arin'in durumu ile ilgili bilgi alan Temizkan, Kaymakamlık ve belediye olarak tedavi için imkanları dahilinde her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Arin'in hastalığının teşhisi için İstanbul'a gitmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Temizkan, ailenin İstanbul'a gitmesi için de tüm masraflarının karşılanması için talimat verdi.

Anne Yadigar Güler, desteklerinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan, sanatçı Haluk Levent ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak