Kaymakam Taşçı'dan ilçedeki cami inşaatlarına inceleme
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Kaymakam Taşçı'dan ilçedeki cami inşaatlarına inceleme

Kaymakam Taşçı'dan ilçedeki cami inşaatlarına inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ilçede yapımı süren cami inşaatlarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ilçede yapımı süren cami inşaatlarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı beraberinde Ergene Müftüsü Osman Bayrak ile birlikte Ergene'nin Misinli Mahallesi'nde hayırsever vatandaşların katkıları ile yapımı süren Sultan Süleyman Camii ve Yeşiltepe Mahallesi'nde yine hayırseverlerin katkısı ile yapımı devam eden Bilal-i Habeşi Camilerinin inşaatlarını yerinde inceledi.

Ergene Müftüsü Osman Bayrak ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı cami görevlilerinden de bilgiler aldı. - TEKİRDAĞ

Kaymakam Taşçı'dan ilçedeki cami inşaatlarına inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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