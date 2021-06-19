Kaymakam Tan'a veda gecesi
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Kaymakam Tan'a veda gecesi

Kaymakam Tan'a veda gecesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gürün Kaymakam'ı Ahmet Tan'ın görev süresinin sona ermesi sebebiyle Kemal Saraç Parkı'nda veda gecesi düzenlendi.

Gürün Kaymakam'ı Ahmet Tan'ın görev süresinin sona ermesi sebebiyle Kemal Saraç Parkı'nda veda gecesi düzenlendi.

Gürün Kaymakamı Ahmet Tan'nın görev süresinin dolması münasebetiyle veda gecesi düzenlendi. Kemal Saraç Parkı'nda düzenlenen geceye Gürün Kaymakamı Ahmet Tan, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve kurum amirleri katıldı. Belediye Başkanı Nami Çiftçi göreve başladığı ilk günden bu yana birçok hizmete imza atan Kaymakam Tan'a teşekkür ederek, "Sayın Kaymakamımıza ilçemize yaptığı hizmetlerden ötürü, şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyoruz "dedi.

"Gürün'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyoruz"

Kaymakam Ahmet Tan ise, "Bugün şirin ilçemiz Gürün'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyoruz. Bu geceyi düzenleyen Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz "şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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