Kaymakam Solak'tan şehit ailelerine ziyaret
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Kaymakam Solak'tan şehit ailelerine ziyaret

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, şehit ailelerini ziyaret etti.

09.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:49
Kaymakam Solak'tan şehit ailelerine ziyaret

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili , şehit ailelerini ziyaret etti.

Eşi Esra Solak ile şehit güvenlik korucuları ve Mevlüt Alp'in aileleriyle bir araya gelen Solak, sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Şehit çocuklarına da hediyeler veren Solak, devletin her zaman tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehit yakınları ise Solak ve eşine ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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