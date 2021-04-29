Başkale Kaymakamı Solak, askerlerle iftar yaptı

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, İran sınırındaki karakolda nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, İran sınırındaki karakolda nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Beraberindeki 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul ve İlçe Emniyet Müdürü Veysi Emre Yeşilırmak ile Şehit Teğmen Önder Sert Hudut Karakolu'na giden Solak, burada incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Karakolda görevli askerlerle iftar yapan Solak, vatan için nöbet tutan Mehmetçikle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkale'nin İran sınırında yer aldığını anımsatan Solak, "Mehmetçiğimiz sınırımızın her noktasında gece gündüz demeden vatan bekçiliğini yapıyor. Şehit Teğmen Önder Sert Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek askerlerimizle bir araya geldik. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanda askerlerimizle iftar açtık. Bu ziyaretimiz, askerlerimizin moral ve motivasyonuna katkı sunuyor. Allah askerlerimizi korusun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur