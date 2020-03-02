Kaymakam Solak depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

02.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:16

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçeye bağlı 6 mahalleyi ziyaret etti.

Kaymakamlık binasında kurulan kriz merkezinde AFAD, Kızılay ve İl Tarım Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk'le depremden etkilenen Özpınar, Güvendik, Gelenler, Yurttepe, Saçan ve Uğurlu mahallelerine gitti.

Mahallelerdeki taziye evlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Solak, depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremde hasar gören evlerin tespiti için uzman ekiplerin her mahallede çalıştığını belirten Solak, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden bu yana özveriyle çalıştık. Devletin tüm imkanlarını seferber ederek, vatandaşın mağdur olmaması adına gece gündüz gayret ettik. Başkale Kaymakamlığı ve belediye ekiplerimiz 24 saat çalıştı. Yıkımın olduğu mahallelere yardıma koşan ve sağduyulu davranan vatandaşlara da teşekkür ederim."

Kaymakam Solak, daha sonra ilçe merkezindeki kapalı spor salonunda yardımların toplanması ve tasnif edilmesiyle ilgili çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA