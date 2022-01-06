Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'dan Fidan'a ziyaret

GAZİANTEP (İHA) - Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, Karayolları 5'inci Bölge Müdürü Mehmet Fidan'ı makamında ziyaret etti.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Karayolları 5'inci Bölge Müdürü Mehmet Fidan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru, görüşmede ilçenin kuzeyinden geçen Gaziantep- Adıyaman çevre yolundaki sorunları ve Araban-Besni arasındaki duble yol hakkında görüşmelerde bulundu.

Görüşmede, çevre yolunda araç hızlarını düşürecek trafik lambaları, trafik işaretleri, çevre yolundaki menfez genişletme ve kavşak çalışmalarına hız kazandırılması konuları konuşuldu. Bölge Müdürü Fidan da bölgedeki çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacağı ve Araban-Besni arası duble yol için ihale sürecinin tamamlandığını aktararak yakın zamanda yapım çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdi. - GAZİANTEP

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