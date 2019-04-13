Kaymakam Şener Muhtarlar ile Bir Araya Geldi
Kilis'in Polateli İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarlar ile bir araya geldi.
Kilis'in Polateli İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarlar ile bir araya geldi.
Kaymakam Mahmut Şener, Mahalli idareler seçimi sonrası mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Yeni seçilen mahalle köy muhtarlarıyla tek tek tanışan Kaymakam Şener, yeni görevlerinin kendileri için hayırlı olmasını diledi.
Kaymakam Şener, Görev süreleri boyunca kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlik içerisinde güzel hizmetler yapmaları temennisinde bulunduktan sonra köylerin sorunlar hakkında bilgiler aldı.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Aziz Özdemir, Emniyet Amiri Hayrettin Akkuş, İl Genel Meclis Üyeleri Cuma Avcı, Ramazan Kurşunoğlu, ilgili müdürler ile mahalle ve köy muhtarları katıldılar. - KİLİS
Kaynak: İHA