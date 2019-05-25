Kaymakam Şener'den şehit ailelerine iftar

Kilis'in Polateli İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, şehit aileleri, gaziler ile yetim ve öksüzler onuruna iftar yemeği verildi.

Polateli ilçesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, daire amirleri, il genel meclis üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile yetim ve öksüzler katıldılar.

Kaymakam Mahmut Şener ve eşi Betül Şener iftar programında bütün masaları gezerek, şehit aileleri, gaziler ile yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilendi. - KİLİS

Kaynak: İHA