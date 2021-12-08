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Kaymakam Selçuk mantar üretim tesisini ziyaret etti

Kaymakam Selçuk mantar üretim tesisini ziyaret etti
AA / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk, Zanapa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mantar üretim tesisini ziyaret etti.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk, Zanapa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mantar üretim tesisini ziyaret etti.

Kültür mantarı üretim alanlarını gezen ve üretim aşamaları hakkında bilgiler alan Kaymakam Selçuk, yapılan yatırım, sağlanan istihdam ve ilçeye katkılarından dolayı Kooperatif Başkanı İsmet Uysal ve üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında bilgiler veren Uysal, "Kooperatifimiz 15 üyeli. 150 ton üretim kapasitesine sahip tesisimizde yaklaşık 30 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Şu anda günlük üretimimiz 1,5 ton, ürettiğimiz mantarları başta Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçeleri olmak üzere Mersin ve Niğde illerine pazarlıyoruz." dedi.

Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Doğan, Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Köşger ve kooperatif üyeleri de hazır bulundu.

Kaymakam Selçuk mantar üretim tesisini ziyaret etti

Kaymakam Selçuk mantar üretim tesisini ziyaret etti

Kaymakam Selçuk mantar üretim tesisini ziyaret etti

Kaymakam Selçuk mantar üretim tesisini ziyaret etti

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AA / Yavuz Görür - Son Dakika Haberleri

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