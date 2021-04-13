Kaymakam Şekerci, Gercüş'te cami açılışına katıldı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçe köyü caminin açılışı yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçe köyü caminin açılışı yapıldı. Gercüş Kaymakam Mevlüt Şekerci inşaatı biten ve ibadete açılan Gökçe Köyü Camisinin açılışına katıldı.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Orhan Şahin ve Kayapınar Jandarma Karakol Komutanı Muammer Yardımcı ile beraber inşaatı biten ve ibadete açılan Gökçe Köyü Camisinin açılışına katıldı.

Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Mevlüt Şekerci, caminin yapımında katkıları bulunan herkese teşekkürlerini ileterek Gökçe Köyü Camisinin vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Düzenlenen açılış merasimi Kur'an-ı Kerim tilaveti, İlçe Müftüsü Zeki İşcan tarafından yapılan dua ve ardından kılınan öğle namazı ile son buldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı