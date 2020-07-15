Kaymakam Şahin 15 Temmuz gazilerini unutmadı
Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.
15.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:31
Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.
Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti. Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği hain darbe girişiminde canlarını hiçe sayarak meydanlara koşan Nuriye Yıldız, Hilmi Çetin ve Polis Memuru Alper Ünsal'ı evlerinde ziyaret eden Kaymakam Şahin, gazilere çiçek takdim etti. - AYDIN
Kaynak: İHA