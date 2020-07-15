Kaymakam Şahin 15 Temmuz gazilerini unutmadı Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti. Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği hain darbe girişiminde canlarını hiçe sayarak meydanlara koşan Nuriye Yıldız, Hilmi Çetin ve Polis Memuru Alper Ünsal'ı evlerinde ziyaret eden Kaymakam Şahin, gazilere çiçek takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA