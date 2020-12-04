Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü

04.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:58
Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Adala Mahallesinde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek, zeytinin yağa dönüşme serüvenine yerinde tanıklık etti.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Adala Mahallesinde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek, zeytinin yağa dönüşme serüvenine yerinde tanıklık etti.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir'in de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Sağlam, Yiğit Zeytincilik firmasının Adala Mahallesinde faaliyet gösteren yağ sıkma tesisini ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Sağlam, firma yetkilileri Zahit Beyazıt ve İsmail Aydın'ndan zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili bilgi aldı. Salihli bölgesinde zeytin hasadının devam ettiğini belirten Beyazıt, bölgede önemli bir zeytin üreticisi olan Salihli'de yetiştirilen zeytinlerin hem sofralık, hem de yağlık kalitesinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu ve ilerleyen yıllarda adından daha fazla söz ettireceğini söyledi.

Salihli'de 4 milyon zeytin ağacı ve 11 zeytin sıkma tesisi bulunduğunu vurgulayan Kaymakam Sağlam ise yetişen zeytin ve elde edilen zeytinyağlarının kalitesinin yüksek olması sebebiyle yatırımcıların Salihli'yi tercih ettiğini söyledi. Kaymakam Sağlam, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde de bulundu. - MANİSA

Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü
Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kaymakam Türköz ve Başkan Köse'den pazar yerinde Covid-19 denetimi
Kaymakam Türköz ve Başkan Köse'den pazar yerinde Covid-19 denetimi
Kaymakam Taşçı yaşlıların ve engellilerin sorunlarını yerinde dinliyor
Kaymakam Taşçı yaşlıların ve engellilerin sorunlarını yerinde dinliyor
Otomobilini çalındığı yerde gördü, hırsıza yetişemedi
Otomobilini çalındığı yerde gördü, hırsıza yetişemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Demet Özdemir Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:59:34. #1.15#
title