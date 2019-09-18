Kaymakam Polat, Küçük Otlukbeli köyünü ziyaret etti

18.09.2019 08:57

Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat, Küçük Otlukbeli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.



Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat, toplumun tüm kesimine ulaşabilmek ve doğrudan temas kurabilmek için Küçük Otlukbeli köyünü ziyaret etti. Köy halkının istek, şikayet ve önerilerini dinleyen Kaymakam Polat, gerekli çalışmaların başlaması için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Öneri ve şikayetlerin değerlendirme yapılabilmesi için köy halkı ile bir araya gelmenin önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Polat, "Toplumun tüm kesimine daha geniş bir şekilde ulaşabilmek, doğrudan temas kurmak istek, öneri ve şikayetlerin alınabilmesi ve gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için halkla bir araya gelmek gereklidir. Küçük Otlukbeli köyünün sorunlarını şikayetlerini dinledik. En kısa zamanda çalışmalara başlayacağız" dedi.



Küçük Otlukbeli köyü ziyaretinde Kaymakam Polat'a Kurum Amir ve Müdürleri ile Köy Muhtarı Yusuf Ercan eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA