Kaymakam Pişkin, KÖYDES yatırımları hakkında muhtarları bilgilendirdi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES yatırımları hakkında köy muhtarlarını bilgilendirdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES yatırımları hakkında köy muhtarlarını bilgilendirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplantı düzenlendi. Kaymakam Refikliği Stajyeri Fatih Yıldız, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci, İl Genel Meclisi Üyeleri Şerafettin Çiçek, Hüseyin Örü ve Cihan Çetin ile köy muhtarları katıldı.

Kaymakam Deniz Pişkin, devam eden KÖYDES yatırımları hakkında muhtarlara bilgi vererek, 2020 yılında çalışması devam eden projeleri anlattı. KÖYDES ödeneği kapsamında gelen paraların köylerin acil ihtiyacı olan yatırımlarda kullanıldığını söyleyen Kaymakam Pişkin, muhtarlardan köylerinin ihtiyaçlarını bildirmelerini isteyerek, Kaymakamlığın ise bu ihtiyaçlardan acil olanların durumuna ve KÖYDES'ten gelen ödenek durumuna göre 2021 yatırım programına alınacağını söyledi.

Köylerin sulama suyu sorunun çözülmesi için çalıştıklarının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, proje tamamlandığında çeltikte su probleminin ortadan kalkacağını ifade etti. Korana virüs tedbirleri konusunda da muhtarlara uyarılarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, köylerde maske kullanımına özen gösterilmesini, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını ve hijyen kurallarına uyulması vatandaşlara sık sık hatırlatmalar yapılmasını, aynı zamanda köylere dışarıdan gelen vatandaşların 14 gün boyunca evlerinde kendirini izole etmeleri hususunun anlatılmasını istedi.

Karantina kurallarına uymayanların pandemi yurduna alınacağını hatırlatan Kaymakam Pişkin, tedbirlere uymalar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağının vatandaşlar tarafından bilinmesini istedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı