Kaymakam Özgür Pelvan: "Devletimiz köylere yatırım yapmaya aralıksız devam ediyor"
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Kaymakam Özgür Pelvan: "Devletimiz köylere yatırım yapmaya aralıksız devam ediyor"

Kaymakam Özgür Pelvan: 'Devletimiz köylere yatırım yapmaya aralıksız devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi ve talepleri dinledi.

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi ve talepleri dinledi.

Kaymakam Özgür Pelvan yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Çalköy ve Yağcılar köylerini ziyaret ettik. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylerimize yapılacak olan yatırımları inceledik. Devam eden hizmetler ile ilgili İlçe Özel İdare Müdürü ve muhtarlardan bilgiler aldık. Pandemi döneminde vatandaşlarımızın taleplerini dinleme imkanı bulduk. Devletimiz köylerimize vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor" dedi.

Köylerde yaşayan vatandaşlar, kendilerini sürekli ziyaret edip taleplerini dinleyen ve yerine getiren Kaymakam Özgür Pelvan'a teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaymakam Özgür Pelvan: 'Devletimiz köylere yatırım yapmaya aralıksız devam ediyor'
Kaymakam Özgür Pelvan: 'Devletimiz köylere yatırım yapmaya aralıksız devam ediyor'
Kaymakam Özgür Pelvan: 'Devletimiz köylere yatırım yapmaya aralıksız devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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