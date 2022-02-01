Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

Arpaçay kaymakamı Mustafa Uğur Özerden vatandaşlarla bir araya geldi.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - Arpaçay kaymakamı Mustafa Uğur Özerden vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyüne gelen kaymakam Mustafa Uğur Özerden, beraberindeki Belediye Başkanı Erçetin Altay ile birlikte köylülerle buluştu.

Özerden ve beraberindekiler, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi, çözüm yollarını masaya yatırdı.

Devletin bütün imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğine dikkat çeken Özerden, vatandaşlardan her türlü sorunlarını kendisine iletmelerini istedi.

Bir süre Gülyüzü köyünde incelemelerde de bulunan Özerden, daha sonra köyden ayrıldı.

Arpaçay kaymakamı Mustafa Uğur Özerden'in Gülyüzü köyü ziyaretine kurum amirleri ve İl Genel Meclis üyeleri de eşlik etti. - KARS

Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Erçetin Altay, Mustafa Uğur, Arpaçay, Kars, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title