Kaymakam Özdemir başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Beyşehir ilçesinde, Kaymakam Yusuf Özdemir YKS'de Beyşehir birincisi ve Türkiye 170'incisi olan öğrenciyi ödüllendirdi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde öğrenim gören ve katıldığı YKS'de başarı göstererek Beyşehir şampiyonu olan Ömer Faruk Ünal'ı makamında kabul etti.

Özdemir, Ünal'a elde ettiği başarıyla ilçenin gururu olduğunu belirterek kendisini ve ailesini tebrik etti.

Özdemir, Ünal'a plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA