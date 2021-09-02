Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, "Uyuşturucuyla mücadelede taviz yok"
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Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, "Uyuşturucuyla mücadelede taviz yok"

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, 'Uyuşturucuyla mücadelede taviz yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa ilçesinde uyuşturucu ile mücadele taviz vermediklerini belirterek, bu konuda emniyet güçlerinin her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa ilçesinde uyuşturucu ile mücadele taviz vermediklerini belirterek, bu konuda emniyet güçlerinin her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Ordu'nun Fatsa İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, uyuşturucu maddeyle alakalı ülke genelinde ciddi bir mücadele olduğunu söyledi. Özellikle gençlerin uyuşturucudan korunması anlamında ciddi çalışmalar yapıldığını, ancak alınan tüm tedbirlere rağmen kullanımın yaygınlaştığı ifade eden Kaymakam Yaran, Fatsa ilçesinde mücadele çalışmalarının gayretli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Korona virüs ile mücadelede ilçede yüzde 74'lük kesimin aşılarının tamamlandığını da söyleyen Kaymakam Yaran, pandemi tedbirleri kapsamında denetimlerin titizlikle devam ettiğini belirtti. Kaymakam Yaran, "Fatsa'nın nüfusu fındık mevsiminin etkisiyle ikiye katlandı, kırsalda ciddi manada bir yoğunluk var. Bu bağlamda Fatsa'da vaka sayısında belli bir artış oldu. Bununla alakalı da önemli mücadelelerin başında aşı geliyor. Fatsa'da hedef kitlenin yüzde 74'ü aşılanmış durumda. Arkadaşlarımız çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Maske, mesafe ve hijyen konularına önem veriliyor. Tabi toplumda maske konusunda bir gevşeme olduğu da gözleniyor. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Denetimlerimiz sürüyor, süreç tüm birimler tarafından titizlikle yürütülüyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, "Uyuşturucuyla mücadelede taviz yok" - Haberler
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