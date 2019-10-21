Kaymakam, ölmek üzereyken bulunan köpeği sahiplendi

21.10.2019 10:50

MERSİN'in Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Adana'da Seyhan Nehri civarında ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği ile 1 kediyi sahiplendi. Hükümet Konağı'nda köpek ve kedi için yer yaptıran Emiroğlu, "Köpeğimiz hükümet konağı avlusunun yeni güvenlik elemanı. Büyüyünce bizi koruyacak" dedi.

Mersinli seramik sanatçısı Nermin Elmalı, Adana Seyhan Nehri civarında ölmek üzere olan köpek buldu. Köpeği aracına alıp, hayvanseverliğiyle bilinen Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu'na getirdi. Kaymakam Emiroğlu, köpek ile birlikte getirilen yavru kediyi sahiplendi. Daha önce görev yaptığı İzmit'ten gelirken getirdiği 2 kediyi evinde besleyen Kaymakam Emiroğlu, 'Hera' ismi konulan köpeğe, Hükümet Konağı bahçesinde kulübe yaptırdı. 'Risus' ismi verilen 3 aylık kediyi ise dinlenme odasında beslemeye başladı.

'BÜYÜYÜNCE BİZİ KORUYACAK'Hayvanları herkesin sevmesi gerektiğinin belirten Kaymakam Emiroğlu, "Adana Seyhan Nehri civarında bulunan ve ölmek üzere olan köpeğimiz Hera'yı sahiplenip, hükümet konağı bahçemizde bakıma aldık. Gerekli aşıları ve bakımı yapıldı. Şimdi biz onu koruyup besliyoruz, büyüdüğünde de o bizi koruyacak inşallah. Köpeğimiz, hükümet konağı avlusunun yeni güvenlik elemanı. Esnaf besliyor, biz besliyoruz. Kedimizi ise büyüyence evime götürüp besleyeceğim" dedi.

'Hera' Hükümet Konağı binasına gelenler vatandaşların da ilgisiyle karşılanıyor.

Kaynak: DHA