Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi ve Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir, çalışan kadınların günlerini kutlayarak, çiçek verdi.

Nayman, toplumun yapısını güçlendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı Türk kadını ve Türk annesinin daima özverinin, sevginin kaynağını oluşturduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde kadınlarımızın çeşitli olumsuzluklarla baş başa kalması bizleri derinden üzmektedir. İlçemizde bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu anlamlı gün vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.

Özdemir de kadının Türk toplumunda önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, "Yüce dinimiz ve medeniyetimiz her zaman kadına özel bir önem vermiş, kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Türk kadınını dünyada ilk kez seçme ve seçilme hakkın vererek onurlandırmıştır. Çalışma hayatında kadınlarımızın artması çalışma ortamlarının da seviyesini yükseltmekte. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.