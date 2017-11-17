Kaymakam Nasır, Vatandaşlarla Buluştu

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Taşlıca Mahallesi'nde düzenlenen halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.



Kaymakam Nasır, Çukurköy Mahallesi Köy Konağı'nda yapılan toplantıda, vatandaşların sorunlarını dinledi. Toplantıda mahalle muhtarı Mustafa Akça, mahalle sorunları hakkında Nasır'a bilgi verdi.



Sorunları çözmek için geldiğini belirten Nasır, halk günü toplantılarını tüm mahallelerde yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Nasır, "Kısa vadede çözülebilecek problemler varsa, kurum müdürlerimizle hemen müdahale edip çözme, uzun vadede çözülebilecek problemler varsa da not alıp ortak akılla hareket ederek çözüm arayışında olacağız." dedi.



Toplantının ardından mahallede yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Kara'nın evinin altında oluşturduğu müzeyi gezen Kaymakam Nasır, müzedeki objeleri inceledi ve Kara'dan müze hakkında bilgi aldı.



Çocukluk yıllarından beri ilgisini çeken eşyaları biriktirdiğini kaydeden Kara, emekli olmasının ardından televizyonda gördüğü bir haber üzerine bu eşyaları bir müze kurarak sergileme kararı aldığını anlattı. Kara, "Evimin zemin katını kendi gayretlerimle düzenlemeye başladım. Elimdeki objeler çoğalınca burayı 'müze ve kültür evi' yapmaya karar verdim. Evimde 50 ile 500 yıl arasında 3 bine yakın eşya bulunuyor." diye konuştu.



Nasır da Kara'ya emekleri için teşekkür etti.