Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, bedensel engelli genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, bedensel engelli genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Kaymakam Mutlu, eşi Nesrin Mutlu ile ilçeye 23 kilometre uzaktaki Akbudak Mahallesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli Telli Ateş'in 32. doğum günü için ziyarette bulundu.

Ateş'e pasta ve değişik hediyeler sunan Kaymakam Mutlu, mutlu yıllar dileğinde bulundu.

Telli Ateş ise çok mutlu olduğunu ifade etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama