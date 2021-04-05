Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi
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Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi

Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Yaşam
Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, bedensel engelli genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

İnsan beyni kablosuz olarak bilgisayara bağlandı
İnsan beyni kablosuz olarak bilgisayara bağlandı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, bedensel engelli genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Kaymakam Mutlu, eşi Nesrin Mutlu ile ilçeye 23 kilometre uzaktaki Akbudak Mahallesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli Telli Ateş'in 32. doğum günü için ziyarette bulundu.

Ateş'e pasta ve değişik hediyeler sunan Kaymakam Mutlu, mutlu yıllar dileğinde bulundu.

Telli Ateş ise çok mutlu olduğunu ifade etti.???????

Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi
Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi
Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi
Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi
Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi
Araban Kaymakamı Mutlu'dan engelli gence doğum günü sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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