Kaymakam Meral'den selden etkilenen köye ziyaret

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Kaymakam Hacı Kerim Meral, aşırı yağıştan etkilenen Sofular köyünde incelemede bulundu.

Aşırı yağışın etkisiyle oluşan selde, zarar gören alanlarda inceleme yapan Meral, köy muhtarı Fatih Yıldırım'dan bilgi aldı.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Meral, "Benzer durumların yaşanması için imkanlar dahilinde önlemler almaya çalışacağız. İlgili kurum amirlerimiz konuyla ilgili bilgiler alıp olumsuz durumların yaşanmaması için imkanlar dahilinde gerekli çalışmaları yapacaklar." dedi.

Meral, köy halkının taleplerini de dinledi.

Kaynak: AA