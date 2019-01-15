Kaymakam Koşal'dan Okul Ziyareti

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Mahmutbeyli İlkokulu ile Akbelen Ortaokulunu ziyaret etti.

İdarecilerden sorun ve çalışmalar hakkında bilgi alan Koşal, sınıflara girerek, bir müddet öğrencilerle sohbet etti, kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Öğrencilere nasihatlerde bulunan Kaymakam Koşal, "Okumak çok güzel, kendinizi hayata hazırlamak ve önemli yerlere gelebilmek için çok okumanız lazım. Başarının sırrı planlı programlı çok çalışmaktan geçer. Bunun için önce hedefinizi belirlemeniz ve ardından da çok çalışmanız gerekiyor. Eğer çok çalışırsanız başarılı olursunuz ve sonuç olarak da çalışmanın meyvesini yersiniz." dedi.

Ziyaretlerinde Kaymakam Koşal'a İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük eşlik etti.

Kaynak: AA