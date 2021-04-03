Kaymakam Koç: "Gayemiz Kahta'yı sanayi ve üretim merkezi haline getirmektir"
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Kaymakam Koç: "Gayemiz Kahta'yı sanayi ve üretim merkezi haline getirmektir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Koç: 'Gayemiz Kahta'yı sanayi ve üretim merkezi haline getirmektir'

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Koç, organize sanayi bölgesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Koç, organize sanayi bölgesinde çeşitli temaslarda bulundu.

OSB Başkan Vekili ve Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Çelik ve Bölge Müdürü Yusuf Uluçay'ın da yer aldığı temaslar kapsamında tekstil ve gıda firmalarını ziyaret eden Kaymakam Abdil Koç, yetkililerden bilgi aldı.

Üretim tesislerini inceleyen ve personelleri ziyaret eden Kaymakam Abdil Koç, "Kahta Organize Sanayi Bölgesi üretim ve istihdam üssü haline gelerek ilçenin sosyo-ekonomik yapısına doğrudan etki ediyor. 2. etabın açılmasıyla daha da büyüme kaydedeceğiz. Gayemiz Kahta'yı sanayi, üretim ve insan kaynağı merkezi haline getirmektir. Bu vesileyle tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaymakam Koç: 'Gayemiz Kahta'yı sanayi ve üretim merkezi haline getirmektir'
Kaymakam Koç: 'Gayemiz Kahta'yı sanayi ve üretim merkezi haline getirmektir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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