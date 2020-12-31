Kaymakam Keleş'den pazar denetimi

Çubuk Kaymakam Adem Keleş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çubuk Pazarı'nda denetimlerde bulundu.

Kaymakam Keleş ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, ilçede her hafta perşembe günleri kurulan ve ilçenin tek kapalı pazarı olan Çubuk Pazarı'nda tedbirleri inceledi.

Kaymakam Keleş, AA muhabirine, vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Herkesin yeni yılını kutlayan Keleş, şunları kaydetti:

"Son iki hafadır aldığımız tedbirlerle Kovid-19 vakalarında ciddi düşüş var. Bunda vatandaşlarımızın kurallara uymaları ve fedakarlık göstermelerini büyük etkisi var. Devletimizin, hükümetimizin aldığı tedbirlere uyduğumuz sürece daha iyi yılları ve daha iyi seneleri önümüzdeki günlerde göreceğiz. Alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın kurallara uymaları sayesinde vaka sayıları düştü. İnşallah böyle devam ederse biran evvel bu sıkıntılı günlerden kurtuluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner