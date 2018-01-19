Kaymakam Keçeli Öğrencilere Karne Dağıttı

Çaycuma Kaymakamı Serken Keçeli ve Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş Adaköy İlkokulu ile Mimar Sinan Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı ve kitap hediye etti.

Adaköy İlkokulu'n öğrencilere karne dağıtan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli,"Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Bol bol dinlenip oyun oynamalarını tavsiye ediyorum. Ama oyunlarını evde bilgisayar yada telefon başında değil, sokakta oynamalarını arzu ediyorum. İnşallah tatilde kar yağar da kartopu oynarsınız" dedi.

Adaköy İlkokulundan sonra Mimar Sinan Ortaokulunda öğrencilere karne dağıttı ve okulun yenilenen kütüphanesini ziyaret etti. Keçeli burada yaptığı konuşmada,"Yemek yemeden uyumadan yaşayamayız. Bir gün kitap okumadan yattıysanız kalkıp 10-20 sayfa kitap okuyup yatmanız gerekiyor. Bunu yapamazsanız kitap okuma alışkanlığını kazanmamışız demektir"dedi.

Kaymakam Keçeli'ye,İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri Cengiz Yılmaz ve Muhammet Atlı eşlik etti. - ZONGULDAK