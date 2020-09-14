Kaymakam Kaymak, maske denetimi yaptı
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Kaymakam Kaymak, maske denetimi yaptı

Adıyaman'ın Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, ilçe merkezinde maske denetimi yaptı.

Kaymakam Kaymak, maske denetimi yaptı
14.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:27

Adıyaman'ın Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, ilçe merkezinde maske denetimi yaptı.

İlçede maske denetimi yapan Gerger Kaymakamı Emin Kaymak'a ilçe Belediye Başkanı Erkan Aksoy'da eşlik etti. Kaymakam Kaymak, denetimlerde vatandaşları maske takmaları konusunda uyararak sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesini istedi.

Denetimlerin ilçede sıklıkla devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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