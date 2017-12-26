Kaymakam Kaya İlçe Müftüsü Çevik'e Hayırlı Olsun Dileklerinde Bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Müftülüğüne atanan Rıfat Çevik'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Yapılan ziyarette Kaymakam Kaya, Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik ile bir araya gelerek kurumun sorunları, ihtiyaçları ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Bir süre önce Şanlıurfa İl Müftü Yardımcılığı görevinden Kahta ilçe Müftülüğüne atanan Rıfat Çevik'e yeni görevinde başarılar dileyen Kaymakam Kaya, ilçe genelinde devam eden din hizmetleri hakkında kendisinden bilgiler alarak bir süre sohbet etti. - ADIYAMAN