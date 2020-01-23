Kaymakam Kaya'dan köy ziyaretleri

23.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:40

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaya ile ilgili kurum müdürleri, Alan, Tepeköy, Mağaraobruğu, Gölköy, Yukarıovacık, Yemişen ve Dedeköy köylerini ziyaret etti.

Kaya, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgi verildiğini anlatan Kaya, köylerde vatandaşlar ve muhtarlarla sağlıklı iletişim kurulduğunu, bu sayede sorunların kısa sürede çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA