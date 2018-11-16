Kaymakam Kaşıkçı Uğurlandı

İzmir'in Bergama Kaymakamlığına atanan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı için uğurlama töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Kaşıkçı, ilçenin her yönden bir gelişim ivmesi yakaladığını söyledi.

Yoğun bir dönemde çalıştıklarını aktaran Kaşıkçı, "Kimsenin hayal bile edemeyeceği yatırımlara el attık. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle hepsi tamamlanacak. Bıraktığımız ilçemiz umuyorum ki daha iyi, daha güzel bir şekilde gelişecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Müftü Şakir Şahin tarafından dua okundu.

Kaşıkçı, burada kurum amirleriyle vedalaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.