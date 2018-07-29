Kaymakam Karakurt'tan Esnaf Ziyareti

Muş'un Hasköy Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, ilçe esnafını ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Bir süre önce göreve başlayan Hasköy Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, her fırsatta ilçe esnafını ziyaret ediyor. Ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Karakurt, daha sonra kahvehanede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti. - MUŞ