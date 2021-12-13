KAYMAKAM KARAASLAN, SOSYAL MEDYADAN ALDIĞI DAVETLE MAÇA ÇIKTI - Haberler
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KAYMAKAM KARAASLAN, SOSYAL MEDYADAN ALDIĞI DAVETLE MAÇA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, sosyal medyadan kendisini maça davet eden çocuklarla futbol oynadı.

DİYARBAKIR'ın Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, sosyal medyadan kendisini maça davet eden çocuklarla futbol oynadı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, kendisini maça davet eden çocukların isteğini kırmadı. İlçe stadına gelen Kaymakam Karaaslan, bir süre sohbet ettiği çocuklarla futbol oynadı. Keyifli geçen maçın sonunda Kaymakam Karaaslan'ın yer aldığı takım rakibine 4-2'lik skorla yenildi. Kaymakam Karaaslan, maç sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Karaaslan, çocuklar ve gençlerle bu tür spor aktivitelerini devam ettireceklerini söyledi.

KAYMAKAM KARAASLAN, SOSYAL MEDYADAN ALDIĞI DAVETLE MAÇA ÇIKTI

KAYMAKAM KARAASLAN, SOSYAL MEDYADAN ALDIĞI DAVETLE MAÇA ÇIKTI

KAYMAKAM KARAASLAN, SOSYAL MEDYADAN ALDIĞI DAVETLE MAÇA ÇIKTI

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