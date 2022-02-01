Kaymakam Kapankaya: "Türk askerinin her ferdi millet için çok değerli" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Kapankaya: "Türk askerinin her ferdi millet için çok değerli"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Kapankaya:

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türk askerinin her ferdinin millet için çok değerli olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türk askerinin her ferdinin millet için çok değerli olduğunu ifade etti.

Dinar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi subay adaylarıyla birlikte Kaymakam Kapankaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kapankaya nazik ziyaretlerinden dolayı Kaçar ve subay adaylarına teşekkür ederek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye'nin güvenliği için önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Selami Kapankaya, Sahil Güvenlik, Karahisar, Türk, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title