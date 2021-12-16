Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı

Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı
AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, "Sınırda Sınırsız Eğitim Var Projesi" kapsamında öğretmenlerle veli ziyareti gerçekleştirdi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, "Sınırda Sınırsız Eğitim Var Projesi" kapsamında öğretmenlerle veli ziyareti gerçekleştirdi.

İlçede eğitimin kalitesini artırmak ve öğretmen, öğrenci, aile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Kurt, bu kapsamda öğretmen olan eşi Şule Kösem Kurt ve ilçede görevli öğretmenlerle Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Kapan'ı ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Kurt, veli ziyaretlerinin amacının ilçede eğitimin çıtasını yükseltmek olduğu söyledi.

Kurt, bu ziyaretlerle öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtti.

Kapan da Kurt ve öğretmenlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı

Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle veli ziyareti yaptı

AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title