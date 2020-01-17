Kaymakam Güven'in köy ziyaretleri
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Kaymakam Güven'in köy ziyaretleri

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köy ziyaretlerine devam ediyor.

17.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:10
Kaymakam Güven'in köy ziyaretleri

'nin Kaymakamı , köy ziyaretlerine devam ediyor.


İlçe Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan'la Yufkalı köyü ve mezralarına giden Kaymakam Güven, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Güven, benzer ziyaretlere devam edeceklerini söyleyerek, "Köylerimizin bazı sıkıntıları var, onları en kısa zamanda gidereceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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