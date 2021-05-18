Kaymakam Güven'den esnaf ziyareti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, esnafı ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Güven, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ile çarşı merkezinde esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Vatandaşları maske takma konusunda da uyaran Güven, "İlçemizdeki esnafı gezdik, onların sıkıntı ve taleplerini dinledik. Bu sıkıntıları en kısa zamanda gidereceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı