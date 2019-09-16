Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Bayrak törenine katıldı

16.09.2019 15:29

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mollafenari Ortaokulu ve Lisesinde bayrak törenine katıldı, öğrencileri sınıflarına uğurladı.



Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mollafenari Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin bayrak törenine katıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da hazır bulundu. Şener Doğan yaptığı selamlama konuşmasında, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı selamlama konuşmasında, "Sizler gerçekten çok şanslı bir nesilsiniz. Güzel bir okulda güzel şartlarda eğitim görüyorsunuz. Sizlerden tek istediğimiz çok çalışmanız. Çok çalışın ve ileride okulunuzun adını güzeller yere getirin. Sizlere güvenimiz tam. Allah zihin açıklığı versin" dedi.



Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı konuşmasında, "Çocuklar öncelikle vatanınızı, milletinizi çok seveceksiniz. Onu geliştirmek amacıyla çok çalışacaksınız. Yüksek idealleriniz olacak ve onun peşinde koşacaksınız. Çok çalışacaksınız" diye konuştu.



Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak töreni sonrası sınıflara girerek çocuklarla sohbet etti. Öğretmenlerle, öğretmenler odasında bir araya gelen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinledi. Görevlerinde başarılar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA