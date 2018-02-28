Kaymakam Gülenç Kamu Yatırımlarını Denetledi

Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turgay Gülenç, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

İlk olarak Tekel Mahallesi'nde yaptırılan Gençlik Merkezi inşaatını gezen Gülenç, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gülenç, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve lojmanları inşaatında incelemede bulunarak, inşaatın belirlenen süre içinde bitirilmesi için ilgililere talimat verdi.

İnşaatın tamamlanmasıyla emniyet müdürlüğünün yeni binaya taşınacağını aktaran Gülenç, "Mevcut emniyet binasının yerine de alt oto park üst geniş ve modern bir park olarak planlanmaktayız. Bu projeyle Bismil'in trafiği rahatlayacak ve otopark sorunu giderilecek." dedi.

Batman yolunda yapımı devam eden terminal binası inşaatını da inceleyen Gülenç, şunları kaydetti:

"İlçe terminalimiz Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali bey tarafından yapılıyor. Kendisi bize ricada bulundu inşaatı bazen kontrol etmemizi bizde onun isteği üzerinde burayı arada bir denetliyoruz.

Gördüğümüz ve aldığımız bilgiler doğrultusunda kaliteli malzeme kullanılmış ilçeye çok güzel ve kaliteli bir terminal yapılacağını gördük."