Kaymakam Gözlet, vatandaşlarla bir araya geldi
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Kaymakam Gözlet, vatandaşlarla bir araya geldi

12.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:11
Kaymakam Gözlet, vatandaşlarla bir araya geldi

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Turgut Özal ve Merkez Yeni Mahallelerine bağlı cadde ve sokaklarında yapılan kilitli parke döşeme çalışmalarını inceledi, vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Turgut Özal ve Merkez Yeni Mahallelerine bağlı cadde ve sokaklarında yapılan kilitli parke döşeme çalışmalarını inceledi, vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

Merkez Yeni ve Turgut Özal Mahallelerinde yapılan çalışmaları inceleyen Gözlet, teknik personellerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra vatandaş ve esnafı ziyaret eden Gözlet, öneri ve taleplerini dinledi.

İlçe merkezinde 17 sokakta başlatılan yol çalışmaları kapsamında 21 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini kaydeden Gözlet, 2020 yılı yol yapım programı kapsamında hedefledikleri yol çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Kaymakam Gözlet'in ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, gerçekleştirilen hizmetlerden ötürü Gözlet'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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