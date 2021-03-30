Kaymakam Ertürkmen kırmızı çizgiyi çekti
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Kaymakam Ertürkmen kırmızı çizgiyi çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Ertürkmen kırmızı çizgiyi çekti

Samsun'un Bafra ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla "önce yaya" uygulaması gerçekleştirildi.

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Samsun'un Bafra ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla "önce yaya" uygulaması gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen kırmızı çizgiyi Kaymakam Cevdet Ertürkmen çekti.

Kaymakam Ertürkmen yaptığı açıklamada, "Yaya projesi kapsamında dikkatleri yayalara çekmek amacıyla orta şeridi kırmızıya boyadık. Böylece hem sürücülerin hem de vatandaşların dikkatini yaya öncelikli bir trafik anlayışına sevk etmek amacıyla bu çalışmayı yürüttük. Ayrıca billboardlarımızda yaya temalı afişlerimizi paylaştık. İsteğimiz sürücülerimizin trafikte yaya öncelikli bir sürüş tekniği geliştirmelerini, onlara öncelik vermelerini ve yayalara saygı duymalarını istiyoruz" dedi.

Atatürk Bulvarı'nda yapılan "Önce Yaya" uygulamasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte 10 ayrı noktada sürücüler bilgilendirildi.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 2030 yılına kadar can kayıplarının yüzde 50 azaltılması ve 2050 yılında sıfır can kaybı hedefi çerçevesinde uluslararası normlara uygun olarak "2021-2030 yıllarını kapsayan ve gelecek 10 yılda trafik güvenliğini sağlanmasına yönelik atılacak adımların yol haritasını oluşturan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nde belirtilen stratejik amaç ve hedeflerin yerine getirilebilmesi çalışmaları kapsamında Atatürk Bulvarı'nda yapılan etkinlikte yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücüler, yaya geçitlerinde uyarılarak yavaşlamaları ve ilk geçit hakkını yayalara vermeleri sağlandı.

Yapılan uygulamada Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer durdurulan araç sürücülerine yaya geçişlerinde yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. - SAMSUN

Kaymakam Ertürkmen kırmızı çizgiyi çekti
Kaymakam Ertürkmen kırmızı çizgiyi çekti
Kaymakam Ertürkmen kırmızı çizgiyi çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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