Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

30.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:49

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Çatalözü Mahallesini ziyaret etti.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Çatalözü Mahallesini ziyaret etti.

Çatalözü Mahallesi Muhtarı Nevzat Akıncı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Temizkan, talep ve önerilerini dinledi.

Daha sonra ozan Celal Evindar'ı ziyaret eden Temizkan, mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla buluştuğunu söyledi.

Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Vali Sarıibrahim, Kaymakam Göktaş'ı ziyaret etti
Vali Sarıibrahim, Kaymakam Göktaş'ı ziyaret etti
Kaymakam Kurt'un besihane ve süt üretim tesisini ziyareti
Kaymakam Kurt'un besihane ve süt üretim tesisini ziyareti
Kaymakam Karaalioğlu, sanayi esnafını ziyaret etti
Kaymakam Karaalioğlu, sanayi esnafını ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Garo Paylan Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 10:49:37. #1.14#
title