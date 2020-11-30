Kaymakam Emrullah Temizkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Çatalözü Mahallesini ziyaret etti.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Çatalözü Mahallesini ziyaret etti.

Çatalözü Mahallesi Muhtarı Nevzat Akıncı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Temizkan, talep ve önerilerini dinledi.

Daha sonra ozan Celal Evindar'ı ziyaret eden Temizkan, mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla buluştuğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı