Kaymakam Eligül korona denetimine çıktı
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Kaymakam Eligül korona denetimine çıktı

20.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:40
Kaymakam Eligül korona denetimine çıktı

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Ülke genelinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle uygulamaya konulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İskilip'te sessizlik sürüyor. Emniyet görevlileri, ilçedeki birçok noktada uygulama yaparak durdurdukları araçlardaki kişilerin izin belgelerini tek tek kontrol etti. Denetimler esnasında izin belgesi olmayan veya belirlenen güzergah dışında hareket edenlere cezai işlem uygulandı.

Uygulama noktalarında yapılan denetimlere katılan Kaymakam Muharrem Eligül, "Kritik bir süreci yaşıyoruz. Artan vaka sayılarını mutlaka düşürmek zorundayız. Bu noktada alınan tedbirlerden asla taviz veremeyiz" dedi. - ÇORUM

Kaymakam Eligül korona denetimine çıktı
Kaymakam Eligül korona denetimine çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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