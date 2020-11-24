Kaymakam, EBA'dan ders veren öğretmeni ziyaret edip, gününü kutladı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Kaymakam, EBA'dan ders veren öğretmeni ziyaret edip, gününü kutladı

24.11.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:43
Kaymakam, EBA'dan ders veren öğretmeni ziyaret edip, gününü kutladı

SİVAS'ın Zara ilçesi Kaymakamı Mehmet Sayın, özel eğitim öğretmeni Sıtkı Selvi'nin, EBA üzerinden öğrencisine ders verdiği sırada evine misafir oldu.

SİVAS'ın Zara ilçesi Kaymakamı Mehmet Sayın, özel eğitim öğretmeni Sıtkı Selvi'nin, EBA üzerinden öğrencisine ders verdiği sırada evine misafir oldu. Kaymakam Sayın, Sıtkı Selvi'nin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, öğretmenler günü nedeniyle ilçedeki bir okulda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Sıtkı Selvi'yi canlı ders sırasında evinde ziyaret etti. Reşit Akif Paşa Ortaokulu'nda özel eğitim hocası olarak görev yapan Sıtkı Selvi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde 6'ncı sınıf öğrencisi Efe Söğüt'e ders verdiği sırada Zara Kaymakamı Mehmet Sayın evine geldi. Canlı derse katılan Kaymakam Sayın, Selvi'nin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bir süre öğrenci Söğüt ile sohbet eden Kaymakam Sayın, öğretmen Selvi'ye çeşitli hediyeler verdi. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş da eşlik etti.

Öğrencileri özlediklerini belirten Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, "Her yıl bütün öğretmenlerimiz ile bir araya geliyorduk. Pandemi dolayısıyla bu yıl bir araya gelemedik. Bir arkadaşımızı ziyaret etmek istedik. Sıtkı öğretmenimizin evinde canlı ders esnasında hem öğrencimizle tanıştık hem de öğretmenimizle sohbet etme fırsatımız oldu. Kendisi gerçekten çok fedakar. Öğrencileri ile birebir iletişim kuran bir arkadaşımız. Bundan dolayı da kendisini çok tebrik ediyorum. Pandemi sürecinde okulları iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlığımızın almış olduğu tedbirler çerçevesinde okulumuzu bir dönem yüz yüze eğitime açmıştık. Şu an EBA üzerinden eğitim-öğretim devam ediyor. Bunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yine de yüz yüze eğitim kadar olmuyor. Öğrencilerimizi çok özledik. Öğretmenlerimizle buluşmayı çok özlüyoruz" dedi. 

Özel Eğitim Öğretmeni Sıtkı Selvi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kaymakam, EBA'dan ders veren öğretmeni ziyaret edip, gününü kutladı
Kaymakam, EBA'dan ders veren öğretmeni ziyaret edip, gününü kutladı
Kaymakam, EBA'dan ders veren öğretmeni ziyaret edip, gününü kutladı
Kaymakam, EBA'dan ders veren öğretmeni ziyaret edip, gününü kutladı
Kaymakam, EBA'dan ders veren öğretmeni ziyaret edip, gününü kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

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